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- France-Espagne (0-2)
Les notes des Bleus contre l’Espagne
Dépassés à peu près partout sur le terrain ce mardi en demi-finales de la Coupe du monde face à l’Espagne (0-2), les Bleus et leur attaque de feu n’ont même pas inquiété Unai Simon.
France
Mike Maignan
Hugo Lloris l’aurait arrêté.
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Jules Koundé
Dès qu’on passe dessus, il ralentit le jeu. Un dos-d’âne.
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Dayot Upamecano
Encore un immense match de patron. Dommage qu’il ne soit entouré que de stagiaires de troisième.
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William Saliba
Alors qu’il suffisait de lui donner un bidon de Tadej Pogačar ou de Novak Djokovic pour qu’il joue les 90 minutes. Remplacé par Maxence Lacroix (30e, voir ci-dessous).
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Maxence Lacroix
Dingue ! Il a vu un joueur de Tottenham heureux cette saison. Les émotions que seule la Coupe du monde peut procurer.
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Lucas Digne
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Aurélien Tchouaméni
Match normal de Ligue des champions avec le Real pour lui.
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Adrien Rabiot
Didier Deschamps s’est bien inspiré de Laurent Blanc à la mi-temps. Remplacé par Koné (46e, voir ci-dessous).
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Manu Koné
Une entrée au niveau de la salade d’endives. Merci mais non merci.
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Ousmane Dembélé
On est sûr que c’était Rodri le Ballon d’or le plus frauduleux sur la pelouse ce soir ?
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Michael Olise
Il ne fallait pas s’étonner de le voir jouer une demie comme un Anglais.
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Bradley Barcola
Non mais un Vierge qui doit combiner avec deux Sagittaires, et un Taureau, on savait que ça n’allait pas marcher. Remplacé par Désiré Doué (57e, voir ci-dessous).
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Désiré Doué
Désiré Sous-doué.
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Kylian Mbappé
En tant que capitaine (et suprême leader), ça lui tenait à cœur d’enfin offrir une petite finale à son sélectionneur, qu’il parte sur un jubilé. 10 pour lui.
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Par Léo Tourbe