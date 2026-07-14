Mondial 2026

Demies

France-Espagne (0-2)

Les notes des Bleus contre l’Espagne

Par Léo Tourbe le Mardi 14 Juillet à 23:25 52 Réactions

Dépassés à peu près partout sur le terrain ce mardi en demi-finales de la Coupe du monde face à l’Espagne (0-2), les Bleus et leur attaque de feu n’ont même pas inquiété Unai Simon.