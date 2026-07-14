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Les notes des Bleus contre l’Espagne

Par Léo Tourbe
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Les notes des Bleus contre l’Espagne

Dépassés à peu près partout sur le terrain ce mardi en demi-finales de la Coupe du monde face à l’Espagne (0-2), les Bleus et leur attaque de feu n’ont même pas inquiété Unai Simon.

France

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Mike Maignan

Hugo Lloris l’aurait arrêté.

Note de la rédaction 5/10
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Jules Koundé

Dès qu’on passe dessus, il ralentit le jeu. Un dos-d’âne.

Note de la rédaction 5.5/10
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Dayot Upamecano

Encore un immense match de patron. Dommage qu’il ne soit entouré que de stagiaires de troisième.

Note de la rédaction 6.5/10
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William Saliba

Alors qu’il suffisait de lui donner un bidon de Tadej Pogačar ou de Novak Djokovic pour qu’il joue les 90 minutes. Remplacé par Maxence Lacroix (30e, voir ci-dessous).

Note de la rédaction 5/10
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Maxence Lacroix

Dingue ! Il a vu un joueur de Tottenham heureux cette saison. Les émotions que seule la Coupe du monde peut procurer.

Note de la rédaction 5.5/10
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Note de la rédaction 2.5/10
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Aurélien Tchouaméni

Match normal de Ligue des champions avec le Real pour lui.

Note de la rédaction 3/10
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Adrien Rabiot

Didier Deschamps s’est bien inspiré de Laurent Blanc à la mi-temps. Remplacé par Koné (46e, voir ci-dessous).

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Note de la rédaction 4/10
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Manu Koné

Une entrée au niveau de la salade d’endives. Merci mais non merci.

Note de la rédaction 3/10
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Ousmane Dembélé

On est sûr que c’était Rodri le Ballon d’or le plus frauduleux sur la pelouse ce soir ?

Note de la rédaction 3.5/10
Note des lecteurs 0/10

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Michael Olise

Il ne fallait pas s’étonner de le voir jouer une demie comme un Anglais.

Note de la rédaction 2.5/10
Note des lecteurs 0/10

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Votre note /10

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Bradley Barcola

Non mais un Vierge qui doit combiner avec deux Sagittaires, et un Taureau, on savait que ça n’allait pas marcher. Remplacé par Désiré Doué (57e, voir ci-dessous).

Note de la rédaction 4/10
Note des lecteurs 0/10

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Votre note /10

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Désiré Doué

Désiré Sous-doué.

Note de la rédaction 3.5/10
Note des lecteurs 0/10

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Kylian Mbappé

En tant que capitaine (et suprême leader), ça lui tenait à cœur d’enfin offrir une petite finale à son sélectionneur, qu’il parte sur un jubilé. 10 pour lui.

Note de la rédaction 10/10
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Par Léo Tourbe

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