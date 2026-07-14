Didier Deschamps enrage contre l’arbitrage

Le Mondial des Bleus est fini et c’est dur à avaler. Battus sans discussion par l’Espagne en demi-finales du Mondial, les Tricolores n’ont pas réussi à passer la montagne espagnole. Forcément, ça se ressent dans les réactions d’après-match, notamment celle de Didier Deschamps, qui a concédé que « l’Espagne a montré quelque chose de plus ».

Un tacle à l’arbitre

Au micro de M6, le sélectionneur a évoqué « beaucoup de déception » et des joueurs « anéantis ». « On avait beaucoup d’ambition, même s’il faut être aussi logique et reconnaître qu’aujourd’hui on a été un ton en dessous sur le plan technique, face à une équipe qui a bien maîtrisé son sujet », a-t-il concédé, avant d’évoquer l’arbitre.

« C’est d’abord de notre faute, voilà. Après je pose quand même une question et je ne vais pas y répondre : est-ce que l’arbitre a le niveau pour arbitrer une demi-finale de Coupe du monde ? (Il fait la moue.) On en a eu quelques-uns, voilà. Mais je vais pas y répondre et c’est pas parce qu’on a perdu aujourd’hui que je dis ça, a rouspété le double DD. Il y a eu pas mal de situations (petit mouvement de tête)… souvent en défaveur. »

Un coup de gueule qu’on mettra sur le coup de la frustration, surtout que Deschamps s’est ensuite penché sur le match plus en détail : « La première raison, c’est forcément parce qu’on a été un ton en dessous et moins dangereux offensivement comme on aurait pu l’être avec quelques erreurs techniques, des passes qui auraient pu amener des situations, des occasions. »

Un constat clair, alors que les Bleus ont manqué de justesse, étouffés par l’adversaire : « L’adversaire nous en a empêchés, parce qu’on avait moins de justesse technique. […] À partir de là, ce sont des actions qui sont cassées. Les Espagnols savent très bien faire ça, sur les anticipations sur les passes, et après ça nous a obligé à défendre. Donc on n’a pas pu comme on aurait voulu leur créer plus de problèmes offensifs. » S’il ne lui reste plus qu’un match à la tête des Bleus, le sélectionneur a concédé « ne pas penser à ça ».

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