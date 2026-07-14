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La mi-temps de la finale de la Coupe du monde devrait durer 20 minutes

UL
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La mi-temps de la finale de la Coupe du monde devrait durer 20 minutes

En mode Super Bowl. La FIFA prévoit de rallonger la durée de la mi-temps de la finale de la Coupe du monde. Selon The Athletic, la pause entre les deux périodes de la finale devrait durer 20 minutes. La faute à Coldplay, Justin Bieber, Shakira, BTS et Burna Boy, qui chanteront au MetLife stadium, accompagnés de Tom Cruise, Robbie WIlliams et d’autres stars ou influenceurs, comme IShowSpeed.

Dura Lex, pas Sed Lex

Pas d’inquiétude : cette mi-temps sera une « performance marquante, à l’intersection du sport, de la musique et au rayonnement mondial » selon la FIFA de Gianni Infantino, qui organise un show à la mi-temps d’une finale de Mondial pour la première fois. Pourtant, selon les lois du jeu, la mi-temps d’un match de foot ne doit pas excéder quinze minutes. L’arbitre conserve le droit de la rallonger. C’était le cas lors de la finale de la Coupe du monde des clubs, lors de l’été 2025.

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Trop cool, IShow Speed.

Jour de défaite nationale

UL

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