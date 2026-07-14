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Le cerveau des anciens footballeurs rétrécit-il ?

MJ
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Le cerveau des anciens footballeurs rétrécit-il ?

Quoi qu’on en dise, le football reste un sport dangereux. Une étude présentée lors de la conférence internationale de l’Alzheimer’s Association à Londres a observé des différences dans la structure cérébrale d’anciens footballeurs professionnels âgés de 30 à 60 ans. Les chercheurs ont comparé 142 ex-joueurs à 56 personnes n’ayant jamais pratiqué de sport de contact et constaté chez les premiers un volume de matière grise plus faible dans plusieurs zones liées à la mémoire, à l’attention et à la prise de décision.

Davantage d’anxiété et de dépression

Parmi les anciens joueurs, 31 % présentaient des symptômes dépressifs jugés cliniquement significatifs, contre 9 % dans le groupe témoin. Pour l’anxiété, la proportion monte à 42 %, contre 25 %. Aucun écart significatif n’a toutefois été relevé lors des tests cognitifs. Les auteurs, qui vont suivre les participants sur plusieurs années, précisent donc qu’il est encore trop tôt pour établir un lien direct avec les têtes répétées, la démence ou l’encéphalopathie traumatique chronique.

Des résultats préliminaires, mais de quoi réfléchir à deux fois avant de demander de mettre la tête.

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MJ

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