Un ancien Parisien refait surface en D3 espagnole

La beauté du football. Parti découvrir le football argentin depuis un an et demi sous les couleurs de Boca Juniors, Ander Herrera est de retour à la maison. L’ancien milieu de terrain du PSG s’est en effet engagé avec son club formateur, le Real Saragosse. Quinze ans après avoir quitté son cocon pour rejoindre l’Athletic Club, le gamin de Bilbao est de retour dans le club qui l’a vu faire ses gammes.

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L’international espagnol, 36 ans, aura pour objectif de faire remonter son club au plus vite, lui qui a été relégué en troisième division au printemps dernier.

S’il le fait, on pourra parler de conte de fées.

Le gardien-boxeur de Saragosse connaît sa sanction