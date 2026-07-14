Quand Luis de la Fuente cite Jules César

Luis de la Fuente, sélectionneur de la Roja, a joué la carte de l’apaisement en conférence d’avant-match de France-Espagne (21h), ce lundi 13 juillet à Dallas, quelques minutes après que Didier Deschamps ait désigné l’Espagne comme favorite du match.

« Depuis le début, j’ai toujours dit que le fait que les gens nous décrivent comme favoris ou non n’importe pas. Un très bon ami à moi, Joaquín Caparrós, disait: « quand d’autres personnes mettent de la pression sur vous, demandez-vous s’ils pensent réellement ce qu’ils disent« . Je vais tout de suite relâcher la pression dans la pièce : tout ceci n’importe pas. »

Opposant les jeux « antagoniques » de l’Espagne et de la France, l’un basé sur la possession, l’autre sur la transition, le coach a comparé les Bleus a « un poids lourds » en boxe, en pleine progression dans leur jeu, par la grâce de joueurs changés depuis la dernière confrontation entre les deux équipes. Puis, un journaliste espagnol l’a interrogé sur sa passion pour l’empire romain, lui qui s’inspire de figures comme Marc Aurèle et Trajan : « Vous, les médias, parlez toujours de ‘souffrance’, ‘vous allez souffrir face à tel adversaire’, etc. Jules César a dit : ‘II n’y a pas de grand accomplissement sans souffrance’. C’est une des expressions que je prends de l’empire romain. Nous sommes ici pour souffrir. »

Enfin, un petit mot sur Lamine Yamal, amené à lui succéder sur scène ? « Je lui ai dit de profiter du match de demain, et de faire fi de la pression. Les meilleurs jours de Yamal sont à venir dans cette Coupe du Monde, et j’espère que ce sera demain, ou pendant la finale, si l’on y parvient. »

Mieux : pendant le match pour la troisième place.

Didier Deschamps : « Bien sûr, l’Espagne est favorite »