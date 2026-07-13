Un arbitre, écarté du Mondial pour des soupçons d’agression sexuelle sur mineur, retrouvé mort

Le monde du football marqué par un nouveau décès soudain. Quelques semaines avant le coup d’envoi de la Coupe du monde, l’arbitre Rob Dieperink avait été écarté par la FIFA du dispositif VAR de la Coupe du monde en raison d’une enquête pour agression sexuelle sur un garçon mineur qui le visait. Sans que l’on sache s’il y a un lien direct avec cette affaire, l’arbitre néerlandais a été retrouvé mort, comme l’a annoncé la Fédération néerlandaise ce lundi.

« Nous sommes bouleversés et profondément attristés par le décès de Rob Dieperink. Avec Rob, nous perdons un arbitre très apprécié, mais surtout un collègue charmant et dévoué. Nos pensées vont à sa famille, à ses amis et à tous ceux qui lui étaient chers. Nous leur souhaitons beaucoup de force et de courage pour surmonter cette grande perte », s’est-elle émue dans un tweet.

https://x.com/KNVB/status/2076667747715399811?s=20

Pas de personne impliquée dans son décès

Selon le média néerlandais De Telegraaf, l’implication d’une autre personne a été écartée par la police mais cette dernière ne communiquera pas d’autre information à ce sujet « pour des raisons de respect de la vie privée ».

L’affaire avait été classée sans suite par la Metropolitan Police et aucune charge n’avait été retenue contre lui. « Cela me rend très triste d’avoir été accusé à tort. J’ai pleinement coopéré avec l’enquête policière et j’ai immédiatement fait preuve de transparence avec la FIFA, l’UEFA et la KNVB », avait alors déclaré Rob Dieperink en mai dernier.

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