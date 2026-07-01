Des joueurs des Pays-Bas victimes d’insultes racistes après l’élimination face au Maroc

L’histoire se répète encore. Après l’élimination des Pays-Bas face au Maroc en seizièmes de finale de la Coupe du monde (1-1, 2-3 T.A.B.), Justin Kluivert, Quinten Timber et Crysencio Summerville ont été visés par des insultes racistes sur les réseaux sociaux.

Les trois joueurs ont manqué leur tentative lors de la séance de tirs au but. Mais au lieu de s’en tenir à leur prestation sur le terrain, certains ont évidemment préféré sortir le vieux réflexe. La Fédération néerlandaise de football a dénoncé des messages « discriminatoires, racistes et haineux » visant les trois internationaux néerlandais.

La Fédé envisage des poursuites

La KNVB a annoncé saisir Meld Online Discriminatie, une plateforme néerlandaise de signalement des discriminations en ligne, afin d’examiner d’éventuelles poursuites judiciaires. Les trois joueurs auraient aussi désactivé les commentaires sur leurs publications pour empêcher de nouveaux messages.

Le scénario est devenu presque trop familier : un penalty manqué, une élimination, puis des insultes racistes pour enfoncer un peu plus les joueurs concernés. Le football peut accepter les critiques, les débats et même les analyses de comptoir. Le racisme, lui, n’a rien à faire là.

Zlatan dézingue Koeman