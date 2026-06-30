Les compositions de Pays-Bas-Maroc sont tombées

Alea jacta est. Pour ce choc des 16es de finale entre les Pays-Bas et le Maroc, Ronald Koeman a décidé de mettre en place 3-4-3 avec deux changements par rapport à la rencontre face à la Tunisie (1-3). Côté Marocain, trois changements ont été opérés par Mohamed Ouahbi après la victoire face à Haïti (4-2).

Summerville titularisé côté Oranje, Saibari à la pointe de l’attaque marocaine

Si l’ancien entraîneur du Barça a opté pour un nouveau système tactique pour cette rencontre avec un passage en 3-4-3 au lieu du 4-3-3 jusque-là en vigueur, Micky van de Ven remplace Tijjani Reijnders au milieu de terrain, tandis que Crysencio Summerville occupera l’aile droite à la place de Donyell Malen.

Du côté des Lions de l’Atlas, exit Anass Salah-Eddine, Sofyan Amrabat et Ayoub El Kaabi et bonjour à Noussair Mazraoui, Ayyoub Bouaddi et Azzedine Ounahi. Le serial buteur marocain depuis le début de la compétition, Ismael Saibari occupera la pointe de l’attaque.

Pays-Bas : Verbruggen – Aké, van Dijk, van Hecke – van de Ven, de Jong, Gravenberch, Dumfries – Gakpo, Brobbey, Summerville.

Maroc : Bounou – Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui – El Aynaoui, Bouaddi – Diaz, Ounahi, El Khanouss – Saibari.

En direct : Pays-Bas-Maroc (0-0)