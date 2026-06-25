Le Maroc fait craquer Haïti

Longtemps bousculé par une valeureuse équipe d'Haïti, le Maroc a douté avant de prendre les commandes de la partie en fin de rencontre grâce à ses entrants. Malgré ce résultat positif, les Lions de l'Atlas devront se contenter de la deuxième place du groupe C.

Maroc 4-2 Haïti

Buts : Hakimi (39e), Saibari (45e+1), Rahimi (78e) et Yassine (89e) pour les Lions de l’Atlas // ( csc Bounou, 10e), Isidor (43e) pour les Grenadiers

Pendant près de 80 minutes, Haïti a cru glaner pour la première fois de son histoire un point en Coupe du monde. Courageux et très inspirés, à l’image du pétard génial de Wilson Isidor, les Grenadiers ont fini par plier en fin de rencontre face au talent des entrants marocains, Soufiane Rahimi et Gessime Yassine. Les Lions de l’Atlas doivent malgré tout se contenter de la deuxième place du groupe C.

Le bijou d’Isidor

Tout commence pourtant parfaitement pour les hommes de Sébastien Migné. Suite à un débordement côté droit, Jean-Kévin Duverne centre fort en direction de Lenny Joseph qui reprend tant bien que mal le ballon, ce qui force Yassine Bounou à marquer contre son camp. (0-1, 10e). La réaction marocaine ne se fait pas attendre car dans la foulée, Ayoub El Kaabi est tout proche de tromper Johny Placide avec un centre-tir mais le portier des Grenadiers repousse du bout des gants (11e).Malgré un siège du but haïtien, il faut attendre la 30e minute pour frissonner. Parfaitement lancé en profondeur, Achraf Hakimi bute sur Jonhy Placide, qui stoppe dans la foulée la tentative d’El Kaabi (29e). Mais ce n’est que partie remise. Juste avant la fin du premier acte, Achraf Hakimi profite d’un centre mal détourné par le portier adverse pour surgir et égaliser du bout du pied (1-1, 39ᵉ).

Le soulagement n’est que de courte durée pour les Lions de l’Atlas puisque quelques secondes plus tard Wilson Isidor, servi aux 20 mètres par Duverne, envoie un immense missile du coup de pied dans la lucarne opposée du pauvre Yassine Bounou (1-2, 43e). Magique. Cette détonation ne sonne pas pour autant les protégés de Mohamed Ouahbi. Après une nouvelle différence sur son côté, Hakimi centre en retrait pour Ismael Saibari qui parvient à égaliser en croisant parfaitement sa frappe en première intention (2-2, 45e+1). Le futur joueur du Bayern Munich devient par cette occasion le premier joueur africain à marquer lors des trois matches de phase de poules d’une même édition. Fort.

L’entrée fracassante de Rahimi

L’euphorie retombe rapidement au retour des vestiaires. Même si les Lions de l’Atlas mettent à nouveau le pied sur le ballon, les hommes de Mohamed Ouahbi peinent à se montrer dangereux. Il faut attendre une frappe soudaine de Bilal El Khannouss pour inquiéter Placide, encore une fois impérial (59e). Il faudra les changements pour décider du sort de cette rencontre. Soufiane Rahimi profite d’abord d’un corner de Chadi Riad pour donner pour la première fois les commandes de la partie aux Lions de l’Atlas (3-2, 78e) avant d’offrir sur un plateau un but au jeune Gessime Yassine, qui n’a eu qu’à pousser le ballon au fond des filets (4-2, 89e). La messe est dite. Tandis qu’Haïti peut sortir la tête haute malgré une sixième défaite consécutive en Coupe du monde, le Maroc l’emporte mais devra se contenter de la seconde place dans ce groupe C.

Maroc (4-2-3-1) : Bounou – Salah-Eddine (Mazraoui, 83e), Riad, Halhal, Hakimi – El Aynaoui (El Mourabet, 83e), Amrabat – El Khannouss, Saibari (Rahimi, 70e), Díaz (Ounahi, 70e) – El Kaabi (Yassine, 70e). Sélectionneur : Mohamed Ouahbi.

Haïti (4-4-2) : Placide – Expérience, Delcroix, Adé, Duverne (Arcus, 79e) – Providence (Nazon, 67e), Bellegarde, Jean Jacques (Simon, 80e), Casimir – Joseph (Pierrot, 83e), Isidor (Deedson, 67e). Sélectionneur : Sébastien Migné.

Revivez Maroc-Haïti (4-2)