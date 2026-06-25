L'incroyable pétard d'Isidor

Mythique. Lors de la rencontre entre Haïti et le Maroc, Wilson Isidor a décidé de laisser sa trace dans ce Mondial 2026. Si les Grenadiers sont d’ores et déjà éliminés de la compétition, l’attaquant de Sunderland a probablement inscrit l’un des buts du tournoi.

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Alors que le Maroc venait d’égaliser quelques minutes auparavant, Isidor reçoit un ballon de Jean-Kévin Duverne, le contrôle avant d’envoyer un immense missile du coup de pied dans la lucarne opposée du pauvre Yassine Bounou à la 43e minute, déjà auteur d’un but contre son camp à la 10e minute.

Parce que l’histoire est belle, il s’agit évidemment du premier but en Coupe du monde pour le joueur formé à Rennes et passé par l’AS Monaco, Bastia-Borgo ou encore le Zénith Saint-Pétersbourg.

Qui dit mieux ?