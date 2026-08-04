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Lamine Yamal se fait descendre par un lanceur de fléchettes

ABS
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Lamine Yamal se fait descendre par un lanceur de fléchettes

Duel de 2007. Au cours d’une interview donnée au Sun, Luke Littler, double champion du monde de fléchettes, s’est payé Lamine Yamal. Pour le lanceur de bâtons, Yamal « n’a pas accompli grand chose  ». C’est tout ? « Il n’est pas le meilleur adolescent de 19 ans du monde ». The Nuke se considère bien au-dessus du joueur du Barca. Il met en avant ses victoires dans l’ensemble des tournois organisés par la Professional Darts Corporation, la fédération internationale de fléchettes, en 2026, et ses nombreux records de précocité. Pour lui, le constat est clair : la façon dont « [il] gagne [ses] matchs et [ses] titres » font de lui « le meilleur athlète au monde ».

Littler et le foot : une grande histoire d’amour

Derrière ces blagues d’ados, Littler cache surtout une grande passion pour le foot. Fan de Manchester United, Littler n’avait pas manqué en 2024 de chambrer les fans de Liverpool lors d’une compétition organisée dans la ville, après une défaite 2-0 des Reds contre Everton.

On attend la réponse de Lamine.

Revivez la cérémonie d’adieu à Franco Baresi

ABS

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