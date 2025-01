Luke Littler, la star des fléchettes made in football

À 17 piges à peine, Luke « The Nuke » Littler a décroché son premier titre de champion du monde la semaine dernière. Et pas contre n’importe qui : Michael van Gerwen, triple vainqueur et ogre de la discipline, qui s’est fait atomiser en finale (7-3). Une année seulement après être sorti de l’ombre, Littler est passé du statut de jeune espoir à celui de star planétaire. En 2024, pour ses débuts, le public l’avait accueilli en lui rappelant dans un chant repris en chœur qu’il avait « école demain matin ! » Résultat : une finale mondiale perdue. Mais Littler a la mémoire longue et le bras encore plus. En un an, il aligne dix titres, avant de revenir chercher ce sacre mondial. Le petit prince des darts, un phénomène de plus en plus grandissant outre-Manche, c’est aussi l’enfant improbable de Wayne Rooney et Jamie Vardy. Pas juste pour son teint rose de lad, mais aussi parce qu’il aurait très bien pu choisir le ballon rond plutôt que la fléchette.

→ Il rêvait de devenir footballeur

Comme tous les mômes, Luke Littler ne jurait que par le foot. Il s’imaginait déjà à Old Trafford, claquant des lucarnes sous le maillot mancunien. « Je ne réalisais pas que j’allais être aussi bon, expliquait-il. Avant ça, je jouais au foot. Tout le monde veut devenir footballeur. » Seulement, papa Littler, aka le Sir Alex Ferguson des fléchettes, a rapidement changé le plan de carrière de son fiston : « Raccroche tes crampons, concentrons-nous sur les fléchettes. » Le gamin hésite : « Mais j’adore ça. » Pas le temps de discuter : « Tu as de grandes chances de devenir pro. » L’histoire s’ensuit. Faites comme The Nuke, ne devenez pas un footballeur médiocre.

→ Il a un méchant pied gauche

En mode Ryan Giggs. Quand des Youtubers débarquent avec leurs défis de pénos, Littler sort l’artillerie. Double barre pour le plaisir, lucarne pour l’esthétique, et les influenceurs qui repartent avec des complexes. La précision, c’est son délire, que ce soit avec le bout des doigts ou le petit orteil. Et attention au combo : pied gauche pour les frappes, main droite pour les fléchettes. Le Dembélé des cibles, mais version fiable.

<iframe loading="lazy" title="Luke Littler has serious footy tekkers! 🥅😲" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/EdFDEqx4hIY?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

→ Il fait la célébration de Drogba

Quarts de finale des championnats du monde, victoire en poche, Littler sort une célébration Didier Drogba comme à Stamford Bridge. Pourquoi ? Parce qu’un pote relou, évidemment. « Il me tannait depuis des mois pour que je lafasse, s’est-il justifié. Il était dans la foule, il l’a tentée, je l’ai vu et… bah, je l’ai imitée. » Sauf qu’ici, pas de filet qui tremble, seulement la concurrence.

→ Il ouvre des packs FIFA à ses fans pendant son entrée

Entrée façon UFC, musique à fond, ambiance électrique : les fléchettes, c’est vraiment devenu un autre délire. Encore mieux : quand Littler débarque au milieu de la foule, certains fans dégainent leurs téléphones… pour qu’il ouvre un pack FIFA Ultimate Team. Un type qui a deux fois son âge a même chopé Domenico Berardi devant sa femme qui a explosé de joie. Le roi Luke.

→ Il a loupé un tournoi pour la sortie d’EA FC 25 (mais si, vous savez, FIFA)

Oui, Littler aime un peu trop FIFA. Le gamin a zappé le Hungarian Darts Trophy, et tout le monde pense savoir pourquoi : la sortie anticipée d’EAFC 25. Sur les réseaux, un fan l’accuse d’avoir pris sa semaine pour jouer à la XBOX. Réponse du prodige : « Quelle coïncidence », avec un émoji tirant la langue. Le coquin reste en tout cas fidèle à ses priorités au moment de répondre à ce qu’il allait faire de l’argent amassé en devenant champion du monde : « Des survêt’ Under Armour, un nouveau manteau et des points FIFA pour ma Xbox. »

→ Plus fort que Jude Bellingham et Cole Palmer

La nouvelle notoriété du champion des fléchettes s’accompagne de quelques exploits inattendus, comme celui de se retrouver sur le podium des personnes les plus recherchées sur Google au Royaume-Uni en 2024. Luke Littler arrive à la troisième place derrière Kate Middleton et Donald Trump, mais devant le Premier ministre Keir Starker et le roi Charles, 7e. Et loin devant les footballeurs les plus googlés que sont Jude Bellingham, Ollie Watkins ou encore Cole Palmer. Prends ça, le sport roi.

→ Il est fan absolu de Manchester United

Fan de Manchester United depuis qu’il est gosse, Littler a déjà eu l’occasion de se rendre à Old Trafford en tant qu’invité spécial. En janvier dernier, il a même fait un tour à Carrington, le centre d’entraînement des Red Devils. Au programme : une partie de fléchettes avec Christian Eriksen et Harry Maguire. « Je suis heureux d’avoir battu Steph hier parce que je suis pratiquement sûr qu’il l’aurait amené à Anfield dans le week-end », assumait-il après sa victoire en demi-finales contre le fan des Reds Stephen Bunting. Sans surprise, le champion a prévenu : il est chaud pour présenter le trophée aux supporters du théâtre des rêves. Leur seule chance d’en voir un cette saison, a priori.

→ Il a pu rencontrer Alex Ferguson sans rien comprendre

Littler a également eu la chance de discuter avec le légendaire manager de Manchester United, Sir Alex Ferguson, mais il admet ne pas avoir retenu grand-chose de cette conversation : « C’était dingue de le rencontrer. Mon père et mon manager, eux, ont vécu toutes ses années de gloire, notamment 1999. Moi, je n’ai pas compris grand-chose à cause de son accent, mais j’ai quand même capté qu’il m’a dit : “Stick with it and stick at it.” (Persévère et tiens bon, en VF). » Le même conseil pour Rúben Amorim, hein.

Thanks @ManUtd for today ❤️⚽️ Was great to meet the legend Sir Alex Ferguson 😊 pic.twitter.com/ySAZ1Z69uU — Luke Littler (@LukeTheNuke180) January 14, 2024

→ Il est clutch en Premier League

On ne sait pas trop si Luke Littler a vu passer des joueurs clutch à Manchester United, mais certains footballeurs pourraient suivre l’exemple du jeune monstre plein de sang-froid au moment de conclure et de faire le show. Comme en témoigne son nine-dart finish (faire les 501 points en neuf fléchettes) lors de la finale disputée contre Luke Humphries. Du grand art.

<iframe loading="lazy" title="LUKE LITTLER HITS A NINE DARTER IN THE PREMIER LEAGUE FINAL!" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/nBtcPUUJEUM?start=3&feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

→ Il a le même régime que Jamie Vardy

Petit-déj de champion : omelette jambon-fromage. Déj de roi : une pizza. Voilà le régime de Littler, calqué sur celui de Jamie Vardy, qui enchaîne les pizzas la veille et les omelettes le midi. Sauf que le gamin de 17 ans a, pour l’instant, laissé de côté le Red Bull et la vodka. Jour de match : seulement 30 minutes d’entraînement au compteur et un peu de FIFA. Puis, quand la victoire a enfin pointé le bout de son nez, direction le kebab. Son vrai rituel de fête. Il en raffole tellement que son kebab de quartier lui a offert le kebab à vie… et les coupes de cheveux gratuites. Oui, ils font aussi barber.

