Jean-Michel Aulas sur sa relation avec John Textor : « On ne raisonne pas de la même manière »

Mais quelle surprise !

Dans une longue interview accordée au média Carré, Jean-Michel Aulas a jeté des fleurs à l’entraîneur de l’Olympique lyonnais Pierre Sage, expliqué comment il espionnait ses joueurs, mais il est aussi longuement revenu sur sa relation avec l’actuel président du club rhodanien, John Textor. Après avoir regretté d’avoir vendu l’OL à la holding Eagle Football Group en décembre 2022, l’actuel vice-président de la Fédération française de football a assuré qu’on lui avait, en quelque sorte, forcé la main : « L’annonce a été faite en bourse de telle manière que je ne pouvais pas résister. J’ai fait tous les entretiens pour vendre au mieux. On avait cinq acheteurs. J’avais retenu en priorité la famille Gillett (ex-dirigeant de Liverpool, NDLR). La banque a mis John Textor en priorité », a soufflé « JMA ».

<iframe loading="lazy" title="🟩 L'OL en danger ? Jean-Michel AULAS exprime ses craintes..." width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/gVa0aiOC4Ug?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Après ces aveux, le président historique de Lyon a dévoilé que Textor voulait vendre l’équipe de football féminine et n’était pas pour l’arrivée de Laurent Blanc, lors du processus de vente en 2022. Ensuite, ce dernier est revenu sur les différences de vision qu’il avait avec le propriétaire américain : « Il y a des moments où on ne raisonne pas de la même manière. […] Il a ses habitudes américaines, qui ne sont pas des habitudes françaises », puis a continué en jugeant que Textor était « assez insaisissable sur le plan de la logique » et ne serait « pas vraiment un chef d’entreprise ». Toujours dans cet entretien, Jean-Michel Aulas assure que les choses sont « quasiment résolues » et souhaite « vraiment que John réussisse ».

Les termes.

