Le teaser génial de la Ligue 1 avant OL-MU

De très bons souvenirs.

Si on vous dit Lyon contre un club de Manchester, vous pensez Maxwel Cornet. Mais vous pensez aussi – si votre mémoire ne vous joue pas des tours – Nabil Fekir, et son célèbre « I récup the ball », prononcé au micro d’une télévision norvégienne le soir du succès de l’OL sur la pelouse de Manchester City (1-2), le 19 septembre 2018 en phase de groupes de Ligue des champions.

👊🇫🇷 Tous together avec l’@OL jeudi, contre Manchester United ! pic.twitter.com/7LSW8Ej6V3 — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) April 7, 2025

Lacazette, Mikautadze et Darren Tulett

Et c’est justement cet épisode auquel fait référence la Ligue 1, dans une vidéo lolesque publiée sur les réseaux ce lundi, à trois jours du quart de finale de Ligue Europa entre l’OL et Manchester… United. On y voit les Lyonnais Alexandre Lacazette, Georges Mikautadze et Moussa Niakhaté, mais aussi le plus français des Anglais, Darren Tulett, pour un « cours d’anglais » dans lequel le niveau d’english du peuple français est largement moqué.

Le tout sans IA !

