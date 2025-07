Manchester United cible un Lyonnais

L’OL a besoin de vendre, toute l’Europe en profite.

Si la DNCG a accepté que l’Olympique lyonnais reste en Ligue 1, cela contraint tout de même toujours le club à dégraisser au maximum, notamment au niveau de sa masse salariale. Après les départs de Rayan Cherki à Manchester City et d’Alexandre Lacazette au Neom SC (en fin de contrat), un troisième gros salaire pourrait faire ses valises prochainement : Corentin Tolisso.

Expulsé à Old Trafford

Le Gone, revenu au club à l’été 2022 après une belle pige au Bayern Munich, serait effectivement sur les tablettes de Manchester United, d’après les informations de L’Équipe. Le milieu de terrain fêtera ses 31 ans en août prochain et pourrait donc ne pas être retenu très longtemps par la direction en cas d’offre alléchante. Pour l’heure, l’un des derniers vestiges de la formation lyonnaise a rejeté des offres venues de Turquie, mais « n’est pas insensible à l’idée de rejoindre une écurie si prestigieuse », selon le quotidien.

Le champion du monde 2018 a-t-il charmé Rúben Amorim lors de la double confrontation entre l’OL et Manchester United en quarts de finale de la dernière Ligue Europa ? S’il retourne à Old Trafford sous le maillot des Red Devils, Corentin Tolisso voudra en tout cas exorciser ses démons, lui qui avait été expulsé et n’avait pu assister qu’impuissant au come-back mancunien.

Le derby s’annonce chaud entre Tolisso et Cherki.

