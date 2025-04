Viktor Lindelöf a quitté Old Trafford à la mi-temps de Manchester United-OL

Ce n’est pas parce qu’il pensait que le match était joué.

Si Old Trafford a vibré jeudi soir en Ligue Europa lors du quart de finale épique entre Manchester United et l’OL (5-4, AP), Viktor Lindelöf, lui, a tremblé. Remplaçant lors de cette rencontre, le défenseur suédois a quitté l’antre mancunien à la mi-temps pour retrouver son fils aux urgences, victime d’une chute. Francis, trois ans, s’est ouvert le crâne en poursuivant son grand frère dans leur maison et est « tombé dans notre escalier en verre », a raconté Maja, la femme de Lindelöf, sur Snapchat comme rapporté par Expressen. « Son front était coupé en deux. Il a été hospitalisé jeudi et vendredi », a-t-elle détaillé.

Le Red Devil a été mis au courant avant le coup d’envoi, puisqu’« une heure avant le début du match, notre baby-sitter a appelé pour nous dire qu’ils étaient en ambulance et qu’ils étaient en route pour l’hôpital ». L’enfant, qui a dû « subir une chirurgie esthétique pour reconstruire son front », a offert une grosse frayeur à ses parents. « Il a été anesthésié. C’est la première fois que je vis une telle chose avec l’un de mes enfants. C’était incroyablement désagréable, et je ne veux pas revivre ça. L’opération s’est bien passée, et Francis est de retour sur la bonne voie », a expliqué la maman. Lindelöf a même été titulaire et capitaine dimanche, lors de la défaite de Manchester United face aux Wolves (0-1).

Un paquet de Lyonnais voulaient s’ouvrir le crâne aussi sur le but de Maguire.

