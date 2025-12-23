Un joueur du Real Madrid va signer en Ligue 1

L’OL tient sa première recrue hivernale.

Ce lundi, L’Équipe annonce que le club rhodanien s’est mis d’accord avec le Real Madrid pour obtenir le prêt tant attendu d’Endrick. En manque de temps de jeu en Espagne, la pépite brésilienne va rejoindre la bande à Paulo Fonseca à partir du 1er janvier prochain et a à peu près six mois pour se faire les griffes.

Pisté depuis le mois d’octobre par les dirigeants lyonnais, qui ont déboursé un million d’euros pour couvrir la moitié de son salaire, Endrick est un renfort de taille pour l’attaque lyonnaise, orpheline depuis cet été d’Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze. S’il avait l’habitude d’évoluer un peu partout dans l’attaque madrilène, l’attaquant de 19 ans devrait bien occuper le poste de numéro 9, occupé par a peu près tout le monde à Lyon.

Sans surprise, il n’y a aucune option d’achat pour Endrick à l’OL, qui fait l’objet d’un prêt sec. Il devrait signer dans les 48 prochaines heures, et ainsi offrir un beau cadeau aux supporters lyonnais qui auront droit à une deuxième partie de saison très intéressante étant donné ce sang neuf.

