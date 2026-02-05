Le PSG sur le point de laisser filer un de ses talents en Allemagne ?

Dans le jargon, on appelle ça « faire une Kouassi » ? Selon L’Équipe, le défenseur de 17 ans Emmanuel Mbemba est sur le point de quitter le Paris Saint-Germain pour l’Allemagne. Le contrat de l’international français U18, convoité par le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen, arrive à expiration en juin, ce qui le rend disponible et libre de tout transfert.

Le Bayern a-t-il pris l’avantage décisif ?

Alors qu’une prolongation au PSG semble aujourd’hui exclue, le club munichois apparaît désormais comme le favori pour recruter le jeune défenseur. Les Bavarois auraient fait la différence face à Leverkusen dans les toutes dernières heures. D’après des sources de L’Équipe, un rapprochement significatif entre les deux parties aurait eu lieu récemment. Une décision finale serait attendue prochainement.

Il n’y a pas d’âge pour se mettre au régime saucisse frites.

Qui sont les 29 premiers qualifiés pour la prochaine Ligue des champions ?