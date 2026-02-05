S’abonner au mag
Eden Hazard a refusé de vivre la vie d’ascète de Cristiano Ronaldo

Don’t worry, be happy. Dans une interview accordée à La Gazzetta dello Sport ce jeudi, Eden Hazard raconte avoir refusé, à l’époque de Chelsea, le conseil de Maurizio Sarri d’adopter l’hygiène de vie quasi monastique de Cristiano Ronaldo. « Je lui ai dit que je ne voulais pas », dévoile l’ancien meneur de jeu de 35 ans, aujourd’hui retraité.

Hazard n’a jamais caché son rapport décomplexé au professionnalisme, aux antipodes des règles de conduite de son homologue portugais. « Je ne suis jamais allé trop loin, mais j’ai toujours voulu être comme Hazard, sur et en dehors du terrain. Si mes amis m’invitaient à dîner, je n’aurais pas refusé, et si j’avais envie d’un verre, je ne me le serais pas interdit. Cristiano est Cristiano, je suis Hazard. Je voulais juste être moi-même et jouer au football. »

Et même sa propre marque de vin

À son arrivée au Real Madrid en 2019, il avait même reconnu avoir pris quelques kilos. « Je ne vais pas le cacher. Moi, quand je suis en vacances, je suis en vacances. Sinon, je n’ai jamais de vacances. J’avais pris cinq kilos. Je suis du genre à prendre vite et à perdre aussi rapidement si je fais attention. […] J’ai perdu tout ça en dix jours », expliquait-il alors à L’Équipe. En 2024, il admettait aussi boire occasionnellement quelques bières durant sa carrière.

Tellement épicurien qu’il a lancé sa propre marque de vin « The Wine Of The Champions », fin janvier, créée par Fabio Cordella, un vigneron qui produit des bouteilles aux côtés de footballeurs.

Tant pis ça ne l’a pas mené jusqu’à 41 ans.

Guillaume Moullec : « Mon regret, c’est de ne jamais avoir pu porter les couleurs de Brest »

