Eden Hazard fait son entrée au Hall of Fame de la Premier League

Hazardinho dans la légende.

Ce mercredi, Eden Hazard a été intronisé au Hall of Fame de la Premier League, qui récompense les plus grands joueurs de l’histoire du championnat anglais. Déjà présélectionné en 2024, l’ancien international belge fait donc son entrée au fameux « temple de la renommée » d’outre-Manche. Vainqueur du championnat à deux reprises avec Chelsea en 2015 et 2017, l’amoureux du dribble avait également été nommé meilleur joueur de l’année en 2015.

José Mourinho lui rend hommage

Egalement deux fois vainqueur de la Ligue Europa avec les Blues (2013 et 2019), Eden Hazard a quitté Chelsea en 2019 avec le statut de 9e meilleur buteur de l’histoire du club londonien (110 buts). Son entraîneur José Mourinho , qui l’a eu sous ses ordres pendant la saison 2014-2015, a profité de l’occasion pour lui rendre hommage : « Toutes mes félicitations pour avoir rejoint le Hall of Fame de la Premier League. Tout le monde sait que tu y as ta place. Tu es l’un des joueurs les plus incroyables avec lesquels j’ai travaillé. Maintenant, tu vas rester dans nos mémoires. »

“You want me to cry?” We asked some familiar faces to welcome Eden Hazard to the Premier League Hall of Fame… pic.twitter.com/jq95nHlQyI — Premier League (@premierleague) October 29, 2025

Au sein de la promotion 2025, Hazard est accompagné de l’ancien défenseur de Manchester United Gary Neville et ses 602 matchs disputés avec Manchester.

En 2024, un autre joueur des Blues, Ashley Cole, avait été nommé. Le prochain joue-t-il actuellement à Strasbourg ?

