Les dribbleurs préférés de votre dribbleur préféré Eden Hazard vont vous surprendre

Les vrais Ballons d’or.

Dans le prochain numéro de So Foot, en kiosque ce jeudi, Eden Hazard est revenu en longueur sur sa passion du dribble et le fait que cet aspect du jeu est moins développé dans le football actuel. L’occasion pour le Belge de citer pêle-mêle les joueurs qui l’ont marqué par leur capacité à éliminer sur le terrain. À commencer par son idole, Zinédine Zidane. « Il faisait des trucs sur le terrain, il n’y a que lui pour savoir faire ça. » Et pour le reste ? Difficile de faire un top 5, dans la vingtaine de joueurs mentionnés.

Le joga bonito avant tout

Sans surprise, on retrouve de nombreux Brésiliens. Ronaldinho, Willian, Neymar… et Marcelo, « toujours un ballon avec lui dans le vestiaire, même pour aller aux toilettes »… Hazard se voit d’ailleurs comme un Brésilien refoulé : « Quand je croise un Brésilien, je dis que je m’appelle Hazardinho », révélant d’ailleurs que sa première adresse mail était « edeninho10ZZ ». L’ancien Lillois laisse également la place à Messi, Robben, Mahrez, Pastore ou encore CR7, mais dans sa période mancunienne. « Qu’est-ce que c’était beau quand il partait dans ses dribbles, tac, passement de jambes. »

Mais les deux plus grands à ses yeux n’ont pas joué au Barça ou au Real. « Hatem Ben Arfa et Gaël Kakuta, c’est les deux plus grands dribbleurs que j’ai vu jouer. […] Ils ont peut-être pas toujours fait les bons choix de carrière, il y a certainement des regrets quelque part, on peut pas refaire l’histoire, mais moi, c’est des joueurs qui m’ont fait rêver. » Aux jeunes d’aujourd’hui de ne pas reproduire les mêmes erreurs : « Il n’y en a plus beaucoup, de très grands dribbleurs », mais il en reste quelques-uns comme Cherki, Doku, Doué, et bien sûr Lamine Yamal.

