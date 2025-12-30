Gerard Piqué en visite en Algérie pour la Kings League

Il voulait sûrement un peu de gazouz.

Gerard Piqué n’était pas en Catalogne ces derniers jours, mais bien à Alger. L’ancien défenseur du Barça a été aperçu dans les rues de la capitale algérienne, entre Casbah, Mémorial des Martyrs et photos avec les curieux. Accompagné du célèbre snapchatteur HMI, il a profité des lieux phares de la cité blanche avant de s’offrir un petit five avec les gosses de Bab El Oued.

Gérard Piqué a visité la Casbah la mosquée Ketchaoua et Bab El Oued avant de s’arrêter au restaurant Dar Essoltane pour déguster le couscous et la rechta algérienne accompagnés bien sûr d’un verre de Hamoud Boualem.💚♥️🤍 pic.twitter.com/jKWSNQ1lyo — 🇩🇿.ّقٌصَي (@Babiiiii_1) December 29, 2025

La Kings League dans le viseur

Si Piqué a fait le déplacement, ce n’est pas pour combler les failles défensives de l’ES Sétif, mais c’est surtout pour parler business. Son projet de foot spectacle, la Kings League, cherche à s’étendre, et l’Algérie est clairement sur la carte. Gros public, culture foot bien ancrée, réseaux très actifs : le terrain est fertile.

En attendant l’annonce officielle de la composition des Fennecs, l’équipe présidée par HMI est certaine d’affronter du lourd à la Coupe du monde de la King’s League au Brésil avec un groupe composé de la Pologne, de l’Italie… et de la France !

En tout cas, aux yeux des Algériens, ce n’est pas lui le plus dur.

