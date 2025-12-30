S’abonner au mag
  • International
  • Algérie

Gerard Piqué en visite en Algérie pour la Kings League

MH
Gerard Piqué en visite en Algérie pour la Kings League

Il voulait sûrement un peu de gazouz.

Gerard Piqué n’était pas en Catalogne ces derniers jours, mais bien à Alger. L’ancien défenseur du Barça a été aperçu dans les rues de la capitale algérienne, entre Casbah, Mémorial des Martyrs et photos avec les curieux. Accompagné du célèbre snapchatteur HMI, il a profité des lieux phares de la cité blanche avant de s’offrir un petit five avec les gosses de Bab El Oued.

La Kings League dans le viseur

Si Piqué a fait le déplacement, ce n’est pas pour combler les failles défensives de l’ES Sétif, mais c’est surtout pour parler business. Son projet de foot spectacle, la Kings League, cherche à s’étendre, et l’Algérie est clairement sur la carte. Gros public, culture foot bien ancrée, réseaux très actifs : le terrain est fertile.

En attendant l’annonce officielle de la composition des Fennecs, l’équipe présidée par HMI est certaine d’affronter du lourd à la Coupe du monde de la King’s League au Brésil avec un groupe composé de la Pologne, de l’Italie… et de la France !

En tout cas, aux yeux des Algériens, ce n’est pas lui le plus dur.

Pourquoi le Bénin a choisi l'écureuil plutôt que le guépard ?

MH

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
  • Récit
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

En septembre 2019, quatorze marins se retrouvaient, en plein océan Atlantique, au milieu de l’ouragan du siècle. Cinq ans plus tard, nous retraçons leur histoire, digne des plus grands films d’aventure.

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

2025 aura-t-elle été une bonne année de foot ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
129
44

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!