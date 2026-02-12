Nicolas de Tavernost confirme son départ de LFP Média

Comme Martoni, il ne bluffait pas. Au lendemain d’avoir menacé de démissionner et posé ses conditions pour poursuivre sa mission à LFP Média, Nicolas de Tavernost a confirmé qu’il jetait l’éponge.

Le directeur général de la filiale commerciale de la Ligue a annoncé son départ, sans laisser de doutes possibles cette fois, lors du conseil d’administration de la LFP qui se tenait ce jeudi après-midi, selon les informations de L’Equipe. Celui-ci devrait être acté prochainement, dès qu’un successeur lui sera trouvé.

De Tavernost a manqué de soutiens

La « victoire » de Bein Sports sur Ligue 1+ dans la course aux droits TV de la Coupe du monde 2026 avait fortement contrarié l’ancien boss de M6, qui avait annoncé avoir signé un contrat avec la FIFA pour la diffusion payante de l’intégralité de la compétition, avant de se faire doubler.

Nicolas de Tavernost a semble-t-il manqué de soutien, notamment celui de Philippe Diallo qui conseillait de « tourner la page » auprès du quotidien, et peut-être au sein des clubs, dont tous les présidents ne sont pas alignés, comme ils l’ont démontré ces deux dernières années lors des différentes crises.

Le plus grand cabaret du monde.

