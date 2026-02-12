Un club espagnol sanctionné d’un retrait de trois points pour ne pas avoir de médecin

Raison aussi bien insolite que dramatique. La Fédération espagnole de football a infligé un retrait de trois points, ainsi qu’une amende, au club de Badalona en raison de l’absence répétée d’un médecin lors de ses matchs à l’extérieur.

Un manquement répété au règlement

Actuellement 7e de Liga F avec 26 points, le club de la banlieue de Barcelone s’est donc vu sanctionné une nouvelle fois pour la non-présence d’un médecin lors de ses matchs à l’extérieur. Une infraction à l’article 39.1 h du règlement des compétitions de la RFEF que Badalona a déjà répétée à six reprises. L’institution du football espagnol explique dans sa décision que le club a : « reçu l’avertissement explicite, notifié lors de la journée précédente, de l’application de cette sanction en cas de persistance dans son comportement ». Le couperet est finalement tombé pour Estefanía Banini et ses coéquipières après le déplacement sur la pelouse de la Real Sociedad dimanche.

Selon Marca, le club souhaiterait utiliser l’article 15 du Règlement et des bases de compétition du championnat national de première division de football féminin en vigueur cette saison, qui dispose que « dans la catégorie du championnat national de première division de football féminin, la présence d’un médecin est obligatoire pendant toute la durée des matchs officiels. Ce médecin est fourni par l’équipe locale ou par l’équipe qui joue à domicile lorsque le match se dispute sur un terrain neutre ». Le club dispose de dix jours pour faire appel de sa sanction avant qu’elle ne soit effective.

