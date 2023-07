Banini, Messi ou les deux ?

C'est un concept bien connu des fans du Burger Quiz, mais qui méritait bien une adaptation pour le football. Au programme, un comparatif entre les deux leaders des Albiceleste : Lionel Messi, qui n'est plus à présenter, et son équivalente féminine Estefanía Banini, qui dispute ce jeudi une rencontre décisive contre l'Afrique du Sud.

1. Je porte le numéro 10 avec l’Argentine. Réponse : Messi.

Explication : Si Lionel Messi porte le numéro ultime depuis 2008 sans discontinuité, Estefanía Banini a longtemps porté le « diez » sur la liquette bleu et blanc, mais elle a depuis opté pour le numéro 22, comme dans son club de l’Atlético de Madrid. Il y avait forcément un 10 de trop dans cette caste.

2. J’ai joué ma dernière Coupe du monde lors de la saison 2022-2023. Réponse : Les deux

Explication : Lionel Messi a terminé le jeu appelé football après avoir remporté le titre suprême avec l’Argentine. À 36 ans, la Pulga s’en est allée en légende du côté de Doha. S’il n’a pas encore raccroché avec la sélection, il a répété à plusieurs reprises que cette édition était sa dernière Coupe du monde. À moins que sa pige aux États-Unis ne lui donne des idées… Même topo du côté de Banini, qui a annoncé que ce Mondial serait, à 33 ans, son dernier. Elle a expliqué son choix dans une interview pour le programme « La Competencia » du média Relatorxs, estimant avoir « terminé un cycle ».

3. Je fais moins d’1,65 m. Réponse : Banini

Explication : Même s’il n’est pas bien grand et qu’il a eu des problèmes de croissance durant son enfance, Lionel Messi culmine tout de même à 1,70 m. Estefanía Banini, elle, culmine à 1,62 m, même si chez les filles, ça lui suffit à ne pas se faire traiter de puce.

4. J’ai fait mes débuts en sélection à 16 ans. Réponse : Banini

Explication : Alors qu’elle n’était même pas encore joueuse professionnelle, la jeune Banini, alors âgée de 16 ans, a été appelée par le staff de l’Albiceleste pour le championnat sud-américain féminin U17. Elle fera ses grands débuts chez les A le 15 janvier 2010, à 19 ans, face à la Colombie lors de la Coupe du bicentenaire du Chili, un match qui s’achèvera sur un triste 0-0. Courtisé un temps par l’Espagne, Leo Messi a lui dû attendre 17 ans et une semaine pour faire en juin 2004 ses débuts avec les U20 argentins et fera ses débuts chez les grands lors d’un match amical face à la Hongrie le 17 août 2005.

5. Je marche. Réponse : Les deux.

Explication : Bah oui, comme la plupart des bipèdes valides ! Bon, si on parle du terrain, la palme du déambulant va quand même au garçon.

6. J’ai été écarté·e de la sélection. Réponse : Banini

Explication : Joueuse cadre de l’Albiceleste lors de la Coupe du monde 2019, Banini avait par la suite demandé des changements au sein de la sélection afin d’être plus en phase avec la réalité du football féminin de l’époque. Des réclamations qu’elle a justifiées lors d’une interview avec le média argentin La Nacion : « J’ai dit ce que j’avais à dire à ce moment-là. Les changements étaient nécessaires pour continuer de grandir. […] J’étais capitaine, je ne pouvais pas ne rien dire, la sélection avait besoin d’imposer son jeu et pas seulement de défendre. » Carlos Borrello, à la tête de l’équipe depuis 20 ans, ne l’a pas entendu de cette oreille et est non seulement resté en place, mais n’a plus convoqué Banini pendant trois ans. Messi, quant à lui, a fait deux vrais faux départs de la sélection (2016, 2018) avant de se raviser à chaque fois. Peut-être n’avait-il pas claqué la porte assez fort pour se faire entendre ?

7. J’ai joué en bleu et grenat. Réponse : Les deux

Explication : Messi a porté les couleurs du Barça pendant 21 ans dont 16 saisons avec l’équipe pro, alors que Banini portait de son côté des couleurs similaires, mais du côté de Levante.

8. Je n’ai jamais joué pro dans un club argentin. Réponse : Les deux

Explication : Banini comme Messi a dû s’exiler pour commencer sa carrière de joueuse professionnelle. Si l’histoire de l’exil du natif de Rosario a été contée de très nombreuses fois, l’histoire de Banini tranche quelque peu. Pour une fille née au tournant des années 1990, le football féminin était encore loin d’être pleinement entré dans les mœurs. Estefanía a commencé le football en club à 16 ans dans une équipe de futsal de Mendoza, sa ville de naissance, avant de franchir la Cordillère des Andes pour signer à Colo Colo, au Chili, et y démarrer sa carrière professionnelle.

9. Je joue actuellement aux États-Unis. Réponse : Messi

Explication : Depuis le 15 juillet 2023, Lionel Messi est un joueur de l’Inter Miami, devenu depuis l’équipe vétéran du FC Barcelone avec les arrivées de Jordi Alba et Sergio Busquets. Pour Banini, les States sont de l’histoire ancienne, ayant déjà participé à l’évolution du soccer lors de trois saisons dispatchées entre 2015 et 2018, du côté des Spirits de Washington. Et après, on va nous faire croire que c’est Lionel Colomb qui a découvert l’Amérique…

10. Je déteste être comparé·e. Réponse : Les deux

Explication : Banini comme Messi ont toujours été objets de comparaison, notamment au pays. La première a été et continue d’être comparé à son homologue masculin, une situation qui ne plaît pas spécialement à la principale intéressée : « J’étais fière qu’on me compare au meilleur joueur du monde. […] Il me semble qu’il est l’heure maintenant de reconnaître les joueuses et de les valoriser pour qui elles sont », confiait-elle à La Nacion. Une situation que Messi connaît, puisque comparé depuis ses débuts à l’idole absolue : Diego Maradona. Une comparaison qui a souvent pesé sur les épaules du natif de Rosario. Il devra maintenant s’habituer à ce qu’on le surnomme « Le Banini du football masculin ».

