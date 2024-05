Olivier Giroud confirme son départ de l’AC Milan

C’est décidément la dernière mode de faire ses adieux en vidéo sur les réseaux.

C’était déjà dans l’air depuis plusieurs semaines, l’intéressé l’a désormais confirmé : Olivier Giroud va bien quitter l’AC Milan en fin de saison. Alors qu’il est en fin de contrat en juin prochain, le meilleur buteur de l’histoire des Bleus a pris la parole dans une vidéo publiée par les Rossoneri sur les réseaux sociaux pour officialiser la nouvelle : « Je suis ici pour vous dire que les deux derniers matchs seront mes derniers à Milan. Ma carrière va continuer en MLS. Je suis très fier de tout ce que j’ai fait à Milan en trois saisons. C’est le bon moment pour l’annoncer. Je suis un peu émotionnel. Mon histoire avec Milan se termine cette année, mais le club restera pour toujours dans mon cœur. »

Oli has something to say 💌😢 #MerciOlivier #SempreMilan

— AC Milan (@acmilan) May 13, 2024