La page n’est pas encore tournée.

Plus de deux ans après la finale de Ligue des champions disputée à Saint-Denis, qui avait sacré le Real Madrid face à Liverpool, largement entachée par la gestion catastrophique des supporters en avant-match, l’affaire n’est pas encore totalement close. Ce jeudi, Claire Hédon, Défenseure des droits, a livré son verdict sur ces événements, après avoir été saisie par les supporters de Liverpool. « La Défenseure des droits considère, au regard de l’impact des moyens lacrymogènes sur la foule majoritairement pacifique et ordonnée, que leur usage pour empêcher les tentatives d’intrusion dans le stade n’était pas absolument nécessaire, ni adapté aux circonstances et a mis en danger les personnes légitimement présentes pour assister au match, qui étaient majoritaires », a-t-elle estimé au sujet des armes utilisées par les forces de l’ordre ce soir-là, dans des propos rapportés par L’Équipe.

Au sujet des violences dont ont été victimes certains supporters des Reds, elle a dit ceci : « La Défenseure des droits constate que les forces de l’ordre ont failli à leur mission de protection des personnes et des biens et recommande au ministre de l’Intérieur de rappeler aux forces de l’ordre que la sécurité et l’intégrité des spectateurs doivent rester au cœur du dispositif policier lors des grands événements sportifs et culturels. »

De quoi accabler encore un peu plus les autorités françaises, déjà égratignées en février 2023 par un rapport salé de l’UEFA.

