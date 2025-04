La Coupe du monde des clubs, un laboratoire pour l’arbitrage du futur

Des tests grandeur nature.

Du 14 juin au 13 juillet, la Coupe du monde des clubs diffusée sur DAZN (et peut-être M6 et TF1) servira de terrain d’expérimentation grandeur nature pour deux nouveautés majeures en matière d’arbitrage. Comme le rapporte L’Équipe, la FIFA a annoncé ce mardi que les arbitres seront équipés de caméras corporelles, tandis qu’une nouvelle règle contre le gain de temps des gardiens sera également testée.

Se mettre à la place des arbitres

Les fameuses bodycams seront portées « dans le cadre d’une phase d’expérimentation », approuvée par l’IFAB, gardienne des lois du jeu. L’objectif ? Proposer « un point de vue qui n’a jamais été proposé auparavant », selon Pierluigi Collina, président de la Commission des arbitres de la FIFA. Une avancée pensée autant pour les diffuseurs que pour la formation : « C’est important de pouvoir se mettre à la place de l’arbitre lors du débriefing, afin d’évaluer la façon dont il a pris ses décisions, son point de vue, etc. »

La caméra sur le torse de l'arbitre pour admirer ce bijou de Harry Wilson 😍 pic.twitter.com/UDQyoONDok — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) July 24, 2023

Mais ce n’est pas tout. Pour limiter les pertes de temps, les gardiens qui conserveront le ballon plus de huit secondes dans les mains verront un corner sifflé contre eux – contre un coup franc indirect auparavant, déclenché après six secondes. Règle rarement respectée et au mieux sanctionnée d’un jaune de temps en temps.

Massimo Busacca, directeur de l’arbitrage, rappelle l’essentiel : « Nous devons voir du jeu et des buts, pas de l’arbitrage. L’arbitre est le protagoniste qu’il ne faut pas remarquer. Un bon arbitre, on n’a pas à le voir ou à le connaître. Mais il doit être préparé. » Des séminaires se sont déjà tenus à Dubaï, Buenos Aires et au siège de la FIFA pour préparer les arbitres du monde entier à ces nouvelles pratiques.

Avant, la FIFA voulait ressembler au vrai football. Aujourd’hui, c’est le football qui commence à ressembler à FIFA.

Kvaratskhelia, Doué ou Barcola : qui pour accompagner Ousmane Dembélé face à Aston Villa ?