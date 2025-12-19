La LFP muscle encore son arsenal juridique contre le streaming illégal

L’étau se resserre.

Engagée dans une vaste croisade contre le piratage, la LFP a annoncé qu’elle avait remporté une nouvelle bataille ce jeudi au tribunal judiciaire de Paris.

« Ces jugements concernent le blocage de sites et services IPTV diffusant illégalement la Ligue 1 McDonald’s et la Ligue 2 BKT, et ciblent les VPN et les DNS alternatifs », écrit la Ligue dans un communiqué. Les fournisseurs DNS permettent de traduire l’adresse IP qui héberge un site en un nom de domaine Internet. « Selon l’Arcom, 66% des internautes utilisant des solutions illicites passent par ces outils pour contourner les mesures de blocage mises en place par les fournisseurs d’accès à Internet [FAI] », rappelle la LFP.

Un renforcement de l’obligation de blocage des VPN et DNS

Concrètement, rien de bien neuf : la Ligue avait déjà obtenu il y a quelques mois le blocage des sites de diffusion illégale par les FAI, mais aussi l’obligation de certains VPN et DNS à théoriquement en faire de même. Cette décision, la première du genre depuis le lancement de Ligue 1+, devrait donc encore serrer le verrou. Le service DNS4EU est par exemple concerné pour la première fois par cette obligation.

La LFP avait aussi obtenu en septembre le droit d’ordonner le déréférencement par les moteurs de recherche des sites de streaming et services IPTV diffusant illégalement le championnat.

La saison de l’IPTV peut-elle vraiment être fermée ?

