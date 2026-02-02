Daniel Bravo, autopsie d’un sexisme ordinaire

Daniel Bravo a été suspendu temporairement par Bein Sports à la suite de sa sortie consternante concernant Gaëtane Thiney lors du match Paris FC-OM. Faut-il se réjouir de cette sanction, ou faudra-t-il regretter qu’en 2026, un tollé médiatique et sur les réseaux sociaux soit nécessaire pour obtenir une décision aussi minimaliste ?

« J’ai informé Daniel Bravo ce matin de sa suspension à effet immédiat, décision qu’il comprend parfaitement. Il regrette évidemment profondément ses propos et a appelé Gaëtane pour s’en excuser. » Florent Houzot, directeur des antennes, des programmes et de la rédaction de Bein Sports, n’a néanmoins pas précisé la durée de cet éloignement des antennes. Il ne pouvait guère faire moins, car pour une fois, le sexisme n’est pas totalement passé crème.

🤦‍♂️ Daniel Bravo au sujet de Gaétane Thiney. « Elle est pas très attentive... On dirait pas qu'elle parle tactique, mais plutôt lingerie. » Une réaction @florenthouzot, on sait que vous êtes actif sur X !!!pic.twitter.com/h3SfqdS6i3 — Nizzague (@Nizzague) February 1, 2026

La chaîne qatarie a ensuite tenté d’éteindre l’incendie en rappelant sa ligne de conduite sur le sujet : « Nous regrettons sincèrement les propos tenus à l’antenne par l’un de nos consultants, et nous nous excusons auprès de la personne concernée, de nos abonnés et de toutes celles et ceux que ces propos ont pu heurter. À l’image des attaques inacceptables dont l’une de nos journalistes a récemment fait l’objet sur les réseaux, aucun jugement ou commentaire sexiste n’a sa place sur nos antennes et nos médias sociaux. » Vanessa Lemoigne avait en effet annoncé son intention de ne plus travailler sur le football après le cyberharcèlement subi après la finale de la CAN.

Les femmes ramenées à un statut d’infériorité

La séquence se révèle peu reluisante. Elle interroge sur la capacité et la liberté pour les femmes d’exercer une activité professionnelle, devant les caméras ou dans un club, sans être sans cesse ramenées à un statut d’infériorité et, en quelque sorte, d’« imposture » dans ce sport. L’association Femmes journalistes de sport invitait ainsi « l’ensemble de la profession à prendre les mesures appropriées et à renforcer la sensibilisation de leurs équipes aux enjeux du sexisme dans le traitement médiatique du sport ».

Simple rappel : Daniel Bravo, c’est 150 sélections en équipe de France de moins que Gaëtane, mais 1000 fois plus d’erreurs d’analyses footballistiques en direct à la télé, année après année… Le Paris FC dans un communiqué

Petit rappel des faits. À l’occasion du match entre le Paris FC et l’Olympique de Marseille (2-2), l’ancien international tricolore avait commenté le manque d’attention de Gaëtane Thiney, en gros plan à ce moment sur les écrans, avant de balancer une réplique particulièrement sexiste : « J’ai l’impression qu’elle parlait lingerie. » Si, sur le moment, son comparse Christophe Josse a tenté un timide correctif, l’ancien joueur du PSG avait conclu son CSC en rigolant, fier de lui et de son « trait d’esprit ». Béatrice Barbusse, maître de conférences à l’université Paris-Est Créteil et vice-présidente déléguée de la Fédération française de handball, le soulignait sur X comme preuve à charge : « Moi, ce que je retiens surtout, c’est son petit rire après, qui montre bien que c’était en toute conscience et bien volontaire. Le sexisme ordinaire, volontaire et totalement conscient… »

Les propos tenus par Daniel Bravo sur beIN Sports lors de Paris FC–OM concernant Gaëtane Thiney sont sexistes et inacceptables. Réduire une femme, figure majeure du football français, à des clichés misogynes n’est pas anodin. Les médias doivent prendre leurs responsabilités. pic.twitter.com/Jxf2jrb1IL — Femmes Journalistes de Sport (@DesJournalistes) February 1, 2026

L’argument de l’humour n’a pas convaincu grand monde, hormis sur CNews, bien sûr. Les quelques mots de l’ancien joueur du PSG ne se résument pas à la vieille blague d’un oncle sans filtre, version Bref, lors d’un dîner de famille. Ils révèlent la persistance d’une représentation constamment sexualisante des femmes, forcément exclues des affaires sérieuses du ballon rond.

Sur X, le Paris FC défendait, sur ce point, plutôt justement, sa salariée avec une ironie mordante : « Soutien à notre légende Gaëtane Thiney. Simple rappel : Daniel Bravo, c’est 150 sélections en équipe de France de moins que Gaëtane, mais 1000 fois plus d’erreurs d’analyses footballistiques en direct à la télé, année après année… » Le club y revenait ensuite sur un ton plus sérieux dans un communiqué officiel : « La mixité, le respect et l’égalité sont au cœur de notre identité et guident notre engagement en faveur d’un football ouvert, inclusif et respectueux. Le club réaffirme son soutien à Gaëtane Thiney et, à travers elle, à toutes les femmes qui font vivre, progresser et rayonner le football chaque jour. »

Cette fois-ci, le fait que le propos de Daniel Bravo ait été prononcé à l’antenne, lors d’un match particulièrement observé, a suscité une vague de réactions et d’indignation, en particulier sur les réseaux sociaux, contraignant son employeur à un geste symbolique pour gérer la crise. Jusqu’à la prochaine fois. Certains internautes ont d’ailleurs tenu, depuis l’annonce de sa suspension, à rappeler ses « brillants » états de service. En 2019, il avait ainsi déjà brillé lors d’un Strasbourg-Reims : « Il a de belles stats quand même. Sixième but, cinq passes décisives… C’est quand même pas mal pour un Noir… », en l’occurrence l’attaquant capverdien du RCSA, Nuno Da Costa. Le CSA avait mis en garde Bein Sports, et le joueur n’en avait pas voulu au consultant. Le travail reste énorme, et n’oublions pas que chaque semaine, dans les tribunes ou sur les terrains, remarques, chants homophobes ou sexistes continuent de ponctuer « le folklore » du football.

