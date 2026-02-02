S’abonner au mag
Fenerbahçe a un nouveau Chérif

Un adolescent dans la ligue des vétérans ? Comme l’ont annoncé Angers SCO et Fenerbahçe dimanche soir, le jeune Sidiki Chérif, âgé de 19 ans, rejoint les rives du Bosphore.

Après des rumeurs évoquant un possible transfert au Paris FC en début de mercato, le SCO et le club turc ont officialisé l’arrivée de l’attaquant à Istanbul en prêt jusqu’à la fin de la saison. Toutefois, Angers évoque une obligation d’achat, tandis que le communiqué des Turcs fait état d’une option d’achat. Selon Ouest-France, le prêt de six mois s’élèverait à quatre millions d’euros. L’obligation d’achat serait fixée à environ 18 millions d’euros et lierait le joueur à Fenerbahçe jusqu’en 2030. Grâce à près de trois millions d’euros de bonus, le montant total de l’opération pourrait atteindre presque 25 millions d’euros.

Un jeune précoce

Une somme impressionnante pour un joueur aussi jeune. Mais Sidiki Chérif a très tôt démontré l’étendue de son talent. En août 2023, alors qu’il n’avait que 16 ans, il faisait déjà ses débuts avec l’équipe première d’Angers, alors en Ligue 2. Cette saison, désormais titulaire en Ligue 1, il a disputé chacun des 19 premiers matchs du championnat et inscrit 4 buts.

Attention à ne pas se trimballer avec un maillot du SCO à Istanbul : on a vite fait de confondre avec Beşiktaş.

