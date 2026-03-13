Quand Peter Crouch paye une tournée de mille pintes après un pari perdu

Si tout le monde n’en avait que pour les Coupes d’Europe ces jours-ci, l’essentiel se jouait peut-être ailleurs. À Cheltenham par exemple, sympathique ville thermale du sud de l’Angleterre, qui accueille du 10 au 13 mars un rendez-vous hippique de courses d’obstacles. L’occasion de voir des chevaux galoper, certes, mais surtout de se faire offrir une pinte par Peter Crouch himself.

Comme le rapporte le Daily Mail, l’ancien attaquant anglais a payé les frais d’un pari perdu, déboursant 7 500 livres (environ 8 600 euros) pour payer mille pintes de Guinness à tout l’hippodrome. Le pari en question portait sur l’origine des chevaux concurrents dans la course de 15h20 : la société de paris irlandaise Paddy Power avait proposé de payer les bières si un cheval britannique l’emportait ; en revanche, si l’équidé gagnant était irlandais, l’ancien de Liverpool devait mettre la main à la poche.

Peter Crouch spent £8000 on 1000 pints for punters at Cheltenham. What a legend 👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/PnQCdB45gv — Scotty Tips (@Scottytipss) March 13, 2025

Déjà un pari perdu l’an dernier

Ça n’a pas manqué, un cheval irlandais au doux nom de Home By The Lee l’a emporté, obligeant Peter Crouch à payer sa tournée à toute l’assemblée. Tout sourire, l’ex-international anglais s’est senti comme un poisson dans l’eau à servir les pintes derrière le zinc.

Il faut dire que le bougre est un habitué des paris perdus à Cheltenham. L’an dernier déjà, Crouch avait perdu une mise, dont il n’avait toutefois pas voulu révéler l’ampleur : « C’était environ… Je ne donnerai pas le chiffre exact. Ce n’était pas donné ! »

Vous savez où passer votre mois de mars 2027.

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