Un beau succès qui ne sert à rien : Strasbourg s’impose à Brest

Brest 1-2 Strasbourg

Buts : Ajorque (13e) pour les Ti’ Zefs // Barco (9e) et Nanasi (20e) pour le Racing

Qui a dit que c’était déjà les vacances ? Alors que le Stade brestois et Strasbourg n’ont plus rien à jouer cette saison, les spectateurs du stade Francis-Le Blé ont tout de même eu droit à une rencontre particulièrement sympathique conclue par une victoire des Alsaciens (1-2), ce mercredi lors du match en retard de la 29e journée de Ligue 1. Le Racing retrouve le chemin de la victoire après quatre rencontres sans succès : c’est cool, mais ça ne risque pas d’effacer les regrets du match face au Rayo Vallecano…

Tout s’est joué dans les 20 premières minutes, où les filets ont tremblé à trois reprises. Trouvé côté gauche, Julio Enciso sert sur un plateau Valentín Barco face au but vide pour ouvrir le score (0-1, 9e). Ludovic Ajorque et son mètre 96 ne tardent toutefois pas à répondre : le Réunionnais égalise d’une reprise de la tête après un merveilleux centre de Kenny Lala (1-1, 13e). Mais les occasions ne manquent pas côté strasbourgeois, obligeant Grégoire Coudert à s’employer à plusieurs reprises. Les visiteurs reprennent d’ailleurs rapidement l’avantage grâce à Sebastian Nanasi (1-2, 19e), parfaitement servi d’un joli piqué par Julio Enciso, encore lui.

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Au classement, rien ne change : Strasbourg doit toujours sécher ses larmes et accepter de ne pas jouer l’Europe, le Racing étant condamné à terminer huitième avec 50 points. De son côté, Brest poursuit sa fin de saison en roue libre avec un huitième match consécutif sans victoire, laissant le club à la douzième place avec 38 points.