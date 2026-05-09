La copine de Matthis Abline prend sa défense

Quand la famille s’en mêle, ce n’est jamais bon signe. Sur la pelouse de Bollaert face à Lens vendredi soir, l’attaquant du FC Nantes Matthis Abline a loupé une occasion de but toute faite. Alors que les deux équipes étaient à 0-0 et que le FCN avait absolument besoin d’une victoire pour encore espérer le maintien, l’ancien du Stade rennais a envoyé une praline sur le poteau au lieu d’offrir un caviar à Ignatius Ganago, qui n’avait plus qu’à pousser la balle au fond des filets de Robin Risser.

Comme c’est mignon

Cette situation de jeu a fait jaser les supporters nantais, traitant Abline d’individualiste. Face à ces remontrances, sa copine a pris sa défense en postant une story sur son Instragam : « Mon amour, ne laisse personne te faire croire que tu es responsable de tout ça. Les gens oublient trop vite tout ce que tu as donné pour ce club depuis trois ans. Ils oublient que tu as joué légèrement bléssé, fatigué, sous pression, sans jamais abandonner. Un match, une saison, une descente, ça ne se repose pas sur une seule action ni sur un seul joueur. »

Malgré ces belles paroles, le peuple jaune et vert n’oubliera pas que quelques minutes après cette fameuse action, Mezian Mesloub inscrivait son premier but en Ligue 1, offrait la victoire à Lens et surtout envoyait les Canaris en Ligue 2.

Regrets éternels.

La fierté de Walid Mesloub après le but de son fils contre Nantes