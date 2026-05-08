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Laval privé de finale de Ligue des champions après une terrible remontada

CG
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Laval privé de finale de Ligue des champions après une terrible remontada

La mauvaise étoile. Les Lavallois ont bien cru qu’ils allaient pouvoir faire la fête pour lancer le week-end, ce vendredi soir, mais ils ont subi une terrible remontada. On ne parle pas de Ligue 2 – pour cela, il faudra attendre samedi –, mais bien de futsal.

Laval menait 6-1 contre Palma !

Et pas du Stade lavallois, mais de l’Étoile lavalloise, qui ne jouera pas la finale de la Ligue des champions de futsal. Dans un match fou, les joueurs de Manuel Moya ont fini par s’incliner aux tirs au but contre les Espagnols de Palma (6-6, 4-5 T.A.B.), comme raconté par Ouest-France. Le pire dans tout ça ? Laval avait cinq buts d’avance et menait 6-1 après 18 minutes de jeu.

À Pesaro, en Italie, où se jouent les demi-finales, l’Étoile lavalloise s’est effondrée en deuxième période et n’a pas réussi à reprendre le dessus pour valider son ticket pour la finale que disputera Palma pour la cinquième fois d’affilée.

Il reste un maintien à assurer en Ligue 2, désormais.

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CG

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