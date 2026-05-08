Luis Enrique paie un restaurant chic à ses joueurs

Définitivement spécial. Au lendemain de la qualification du Paris-SG pour sa deuxième finale de Ligue des champions consécutive, Luis Enrique a décidé de payer le restaurant à ses joueurs pour célébrer ses 56 ans selon Le Parisien. Le technicien espagnol n’a pas fait les choses à moitié puisqu’il a réservé jeudi une table au restaurant Prunier, un établissement chic du XVIe arrondissement, près de l’Arc de Triomphe, où l’on déguste des fruits de mer et de nombreux mets élégants.

Absent lors du repas

Mais Enrique, qui fête son anniversaire ce vendredi, manquait à l’appel. Un choix par anodin de la part de l’entraîneur du club de la capitale qui souhaite sûrement que son groupe rejoue cette double confrontation fantastique face aux Bavarois et continue de resserrer ses liens avant le sprint final de cette saison.

Les Parisiens, qui joueront dimanche face au Stade brestois, doivent encore sécuriser le 14e titre de champion de France de l’histoire du club et parvenir à ramener pour la deuxième fois la Ligue des champions à la maison, en battant Arsenal en finale de Ligue des champions, le 30 mai prochain.

Classe.

Et si Zaïre-Emery était le latéral droit des Bleus à la Coupe du monde ?