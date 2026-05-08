Le fou rire de Kylian Mbappé au moment de quitter le centre d'entraînement

Mieux vaut en rire qu’en pleurer. Pris en vidéo en plein fou rire au moment de quitter le centre d’entraînement du Real Madrid, l’attitude de Kylian Mbappé n’a pas fini de faire parler. Vivement critiqué par la presse espagnole, la joie de l’international français contraste avec la crise dans laquelle le Real Madrid est embourbé, avec notamment l’affaire Tchouaméni-Valverde qui rajoute de la tension autour d’un vestiaire déjà très fragilisé avant même le Clásico de ce week-end qui pourrait sacrer le FC Barcelone, en cas de match nul ou de victoire des Blaugranas, et donc assurer définitivement une saison blanche pour les Merengues.

🚨 IMAGEN @elchiringuitotv 🚨 🤣 MBAPPÉ ABANDONA VALDEBEBAS 'PARTIÉNDOSE de RISA'. 🇫🇷 El francés ha completado hoy parte del entrenamiento con el grupo. pic.twitter.com/nVcMLKiX1d — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 7, 2026

Qu’est-ce qui a bien pu le faire marrer ?

Capté par les images d’El Chiringuito, son large sourire peut provenir de plusieurs choses : la discussion lunaire entre Aqababe et Aurélien Tchouaméni, la décision ridicule de Florentino Pérez, la deuxième finale consécutive de Ligue des champions pour le Paris-SG, le choix de M6 de ne pas diffuser Argentine-Algérie ou tout simplement la situation critique de l’Olympique de Marseille.

À vos pronostics.

Quand Tchouaméni raconte sa bagarre avec Valverde à un influenceur