Quand Tchouaméni raconte sa bagarre avec Valverde à un influenceur

Pas l’idée du siècle. Pris dans un tourbillon depuis sa prétendue bagarre avec Federico Valverde jeudi, qui a d’ailleurs causé un traumatisme crânien à l’Uruguayen, forfait pour le Clásico, Aurélien Tchouaméni s’est livré sur cette affaire à l’influenceur Aqababe.

Je depose ça là j’suis pas un menteur moi. Maintenant si Aurelien m’a menti c’est pas ma faute sorry les footeux. https://t.co/JrfLB8sxn1 pic.twitter.com/PyDXpK4ZhW — AQABABE (@AQABABE_) May 7, 2026

Des échanges dévoilés

L’intégralité de la discussion entre l’influenceur et l’international français n’a pas fuité mais dans une capture d’écran dévoilée par Aqababe, on peut voir que le milieu de terrain répond aux messages vocaux de son interlocuteur, qui lui demande à plusieurs reprises de préciser les faits en détail. L’ancien joueur de Bordeaux assure qu’il n’y a « pas eu de bagarre » et que « la tête (son coéquipier, NDLR) a tapé le sol. »

Il ne faudrait pas qu’il y ait un Knysna 2.0 cet été.

Au Real Madrid, les poings de non-retour