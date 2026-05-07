Crystal Palace rejoint le Rayo Vallecano en finale

Crystal Palace 2-1 Shakhtar Donetsk

Buts : Henrique (25e CSC), Sarr (52e) pour les Eagles // Eguinaldo (34e) pour les Mineurs

À jamais la première. Avec deux buts d’avance au moment d’aborder ce match retour après sa victoire 3 à 1, Crystal Palace a assuré l’essentiel ce jeudi soir en s’imposant 2 à 1. Les Eagles vont donc vivre leur première finale européenne pour leur première participation.

Sans trembler

Les protégés d’Oliver Glasner ont commencé la rencontre tambour battant, puisqu’avant même la fin du premier quart d’heure de jeu, Yeremy Pino a fait trembler les filets de Dmytro Riznyk (10e). Un coup dans l’eau puisque finalement la VAR a annulé le but pour une position de hors-jeu. Pas de quoi freiner les ardeurs anglaises qui, après une contre-attaque éclair, ont poussé Pedro Henrique à envoyer le cuir dans ses propres filets (2-1, 25e). Fautif sur le but des Eagles, Henrique s’est rattrapé dix minutes plus tard en lançant parfaitement Eguinaldo, qui a conclu d’une frappe surpuissante dans la lucarne de Dean Henderson (1-1, 34e).

Le suspense n’a toutefois pas été relancé pour autant, puisque dès le retour des vestiaires, Ismaïla Sarr est venu redonner trois buts d’avance aux Eagles (2-1, 52e). Avec un score cumulé de 5 à 2 au terme des deux rencontres, Crystal Palace va donc retrouver le Rayo Vallecano qui a triomphé de Strasbourg en finale le 27 mai prochain.

Comme quoi, parfois, l’expérience ne veut rien dire.

Crystal Palace (3-4-3) : Henderson – Richards, Lacroix, Canvot – Muñoz (Clyne, 89e), Wharton (Hughes, 89e), Kamada (Lerma, 88e), Mitchell – Sarr, Mateta (Larsen, 66e), Pino (Johnson, 78e). Entraîneur : Oliver Glasner.

Shakhtar Donetsk (4-1-4-1) : Riznyk – Tobias (Ghram, 27e), Bondar, Matviyenko, Henrique – Ocheretko (Newerton, 56e) – Alisson (Silva, 46e), Pedrinho (Ferreira, 75e), Gomes, Eguinaldo – Elias. Entraîneur : Arda Turan.

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