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Le Real Madrid prend ses dispositions après la bagarre entre Tchouaméni et Valverde

LB
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Le Real Madrid prend ses dispositions après la bagarre entre Tchouaméni et Valverde

Action-réaction. Après la violente bagarre qui a éclaté ce jeudi entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde, le Real Madrid a annoncé via un communiqué : « Ouvrir des procédures disciplinaires à l’encontre de nos joueurs Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni. »

Valverde forfait pour le Clásico

Pour le moment, le club merengue n’a annoncé aucune sanction prise à l’encontre des deux joueurs et fait savoir qu’il « communiquera en temps voulu les décisions rendues dans ces deux dossiers, une fois que les procédures internes correspondantes auront été menées à bien. » Touché à la tête durant l’altercation, Valverde est annoncé forfait pour le Clásico ce dimanche face au FC Barcelone selon la presse espagnole.

Affaire à suivre.

Ferland Mendy n’envisagerait finalement pas de prendre sa retraite

LB

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