L’Espagne voit débarquer la Ligue 1 sur DAZN

Si le Kyks veut suivre les matchs de son frérot… À travers un communiqué, LFP Média a annoncé que l’entièreté de la Ligue 1 sera désormais disponible en Espagne sur DAZN. Le premier match diffusé par la plateforme anglaise sera l’affiche entre le Paris Saint-Germain et le RC Lens, le 13 mai prochain. Une bonne nouvelle pour les droits TV.

Les Espagnols verront tous les matchs !

Depuis la saison 2017-2018, ce sera la première fois que le pays de Don Quichotte aura accès à l’entièreté des rencontres du championnat français. Et il faudra raconter de belles histoires sur le terrain aux fans espagnols qui regarderont les performances de Fabián Ruiz ou encore d’Ansu Fati, qui souhaite rester sur le Rocher, pour les fidéliser à notre bonne vieille Ligue 1. Et pour raconter ces aventures chaque week-end, deux rencontres par journée seront commentées dans la langue d’Almudena Grandes.

Le choix sera rude entre un Barça-Real et un Toulouse-Le Havre.

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