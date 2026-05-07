La participation de l’Iran à la Coupe du monde est toujours incertaine

Peur sur le Mondial. La Coupe du monde commence dans un mois et la sélection iranienne ne sait toujours pas si elle sera présente pour l’évènement. Ce mercredi, le président de la Fédération iranienne, Mehdi Taj, a affirmé que l’Iran ne participerait pas si la FIFA ne pouvait pas garantir le respect des institutions iraniennes aux États-Unis, où la sélection sera basée et disputera ses trois matchs de la phase de groupes. Pour rappel, l’Iran sera confronté à la Nouvelle-Zélande, la Belgique et à l’Égypte.

Une rencontre avec Infantino

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, doit rencontrer Mehdi Taj dans les jours à venir afin de rassurer ce dernier. Les Persans estiment que l’instance du football mondial doit garantir les conditions d’accueil de la sélection, concernant le traitement réservé à la délégation, la sécurité et les visas.

En plein flou, la préparation pour le Mondial s’annonce donc compliquée. Plusieurs matchs amicaux ont été annulés, selon le coach de la sélection, Amir Ghalenoei, alors que l’Iran doit effectuer un stage de deux semaines en Turquie avant de rejoindre le pays de l’oncle Sam.

Du foot et de la politique, comme toujours.

Pour les hôtels américains, la Coupe du monde n’est pas un événement