Le maire de Paris veut marquer le coup pour la finale de la Ligue des champions

Le sens de la fête. Alors qu’il a annoncé il y a quelques semaines sa volonté d’installer une fan zone dans la capitale pendant le Mondial, Emmanuel Grégoire semble désormais vouloir faire de la finale de la Ligue des champions une soirée inoubliable.

« On a le souhait que cette finale soit une immense fête », a-t-il ainsi annoncé au micro de RMC après la qualification des Parisiens pour leur seconde finale de Ligue des champions consécutive. L’année passée, les tensions entre la mairie de Paris et le PSG avaient forcé le club de la capitale à installer sa propre fan zone fermée au sein du Parc des Princes.

Des enjeux sécuritaires

Emmanuel Grégoire n’a pour autant pas été catégorique sur l’installation d’une zone de soutien dans Paris, puisque des considérations sécuritaires entrent en compte. « On va y travailler parce que je souhaite bien évidemment le faire en toute sécurité, mais je souhaite avoir une belle fan zone pour la finale », a déclaré le premier des Parisiens.

L’horaire avancé de la finale pourrait être un élément positif pour organiser un tel évènement, mais aucune annonce officielle pour le moment, puisque c’est la préfecture de police de Paris qui aura le dernier mot sur le dossier.

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