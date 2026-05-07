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Luis Enrique lance déjà les hostilités avec Mikel Arteta

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Luis Enrique lance déjà les hostilités avec Mikel Arteta

Luis Attaque. Le 30 mai prochain, le Paris Saint-Germain affrontera Arsenal en finale de la Ligue des champions. Quelques minutes après l’officialisation de ce duel suite à la qualif des Parisiens face au Bayern, Luis Enrique a taclé ironiquement l’entraîneur des Gunners Mikel Arteta dans une séquence sur CBS Sport.

« Tu peux inviter Mikel Arteta »

Alors que le très mauvais défenseur Jamie Carragher l’invitait à la fête réservée aux équipes de l’émission programmée à la veille de la finale de la Ligue des champions, l’entraîneur du PSG a décliné l’invitation en trouvant lui-même son remplaçant : « Non, je ne viendrai pas Jamie, mais tu peux inviter Mikel Arteta. Il mérite d’y aller », suggérant avec humour que l’entraîneur d’Arsenal, lui, n’aurait pas de travail à la veille d’un tel rendez-vous.

Le match est lancé.

Pourquoi la finale de Ligue des champions n'aura-t-elle pas lieu le 30 mai au soir ?

MBC

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