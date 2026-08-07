Un gros salaire de l'OL part en prêt à Getafe

Partir pour mieux revenir ? Alors qu’il n’a disputé que 27 matchs toutes compétitions confondues avec l’OL depuis son arrivée en février 2024, Orel Mangala repart en prêt sans option d’achat, ont annoncé les Gones ce vendredi. Après Everton en 2024-2025, où il s’était rompu les ligaments croisés, il va découvrir le championnat espagnol à Getafe. Une trajectoire inattendue pour celui qui avait été recruté pour la bagatelle de 32,7 millions d’euros, soit la recrue la plus chère de l’histoire du club rhodanien,

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Getafe prend en charge la moitié du salaire

Les Madrilènes prendront en charge un peu plus de la moitié du salaire de l’international Belge (23 sélections) selon L’Équipe. Un arrangement qui devrait soulager les finances lyonnaises, Mangala étant le troisième joueur le mieux payé de l’effectif l’an dernier (300 000 € brut par mois, toujours selon le quotidien). L’ancien de Nottingham Forest retrouve donc ceux qui ont fini 7e de Liga, synonyme de barrages de Ligue Conférence.

Une belle occasion de se faire éliminer des tours préliminaires de Coupe d’Europe avec deux équipes différentes lors de la même saison ?

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