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Un Algérien pour remplacer Akliouche à Monaco ?

AC
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Un Algérien pour remplacer Akliouche à Monaco ?

Réactif, c’est le mot d’ordre. Aussitôt le départ de Maghnes Akliouche au Paris Saint-Germain officialisé, l’AS Monaco a peut-être trouvé son remplaçant. Il pourrait se nommer Farès Ghedjemis. Si vous n’êtes pas Algérien ou grand consommateur de Serie B, ce nom ne vous dit sûrement pas grand-chose. Meilleur joueur de deuxième division (15 buts et 3 passes décisives) italienne la saison dernière avec Frosinone, le gaucher de 23 ans a grandement contribué à la montée des siens en Serie A.

Le dossier est déjà bien avancé

Selon L’Équipe, l’ASM a vu sa première proposition, de sept millions d’euros plus deux millions de bonus, être refusée par les Italiens. Le club du Rocher n’est pas seul sur le dossier. Les Écossais du Celtic Glasgow et des Rangers ont eux aussi transmis des offres pour celui qui a joué une petite minute avec les Fennecs lors de la Coupe du Monde. Conscients de la concurrence, les Rouge et Blanc devraient augmenter leur offre dans les prochaines heures.

Le dernier Farès à Monaco c’était… Bahlouli.

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AC

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