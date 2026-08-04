Lyon rate ses retrouvailles avec la Ligue des champions

À côté de leurs pompes, Paulo Fonseca et ses hommes n'ont pas existé dans ce match aller du troisième tour préliminaire de Ligue des champions face au Sparta Prague (2-1). Si la copie est sérieusement entachée, il y aura heureusement un rattrapage mardi prochain pour continuer les cours de section européenne.

Sparta Prague 2-1 Lyon

Buts : Ryneš (63e), Mercado (69e) pour les Tchèques // Suchomel (45e CSC) pour les Français

Il fallait tourner la feuille de match dans tous les sens pour y comprendre quelque chose. Tanner Tessmann sera-t-il vraiment défenseur central ? Corentin Tolisso jouera-t-il aussi aussi haut que Loïs Openda ? Abner Vinícius sur l’aile droite, vraiment ? Sur la pelouse du Sparta Prague, les Lyonnais semblaient justement perdus. Dès le premier match de la saison, ô combien important, tant sportivement qu’économiquement, on a retrouvé l’OL comme on l’avait laissé, avec de sacrées failles et une confiance vacillante. Ce n’est pas un hasard si cette équipe se retrouve au troisième tour préliminaire de Ligue des champions et qu’elle n’a pas fière allure (2-1).

Hold-up raté

Six ans après la demi-finale de la compétition, les Gones savaient que les grandes émotions européennes commenceraient par le Letná Stadion. Ça n’a rien d’une carte postale et les Pragois leur ont, en plus, rapidement mené la vie dure. Positionnés très bas et jamais vraiment en communion, les hommes de Paulo Fonseca ont subi durant l’intégralité de la première période. Ironie du sort, Adam Karabec, prêté à l’OL l’an passé, a réalisé plus de beaux gestes en une action qu’en une saison entière, avec une superbe passe en profondeur pour John Mercado, passeur pour Jonatan Braut Brunes (20e). L’Équatorien était finalement hors-jeu, Karabec n’ayant heureusement rien perdu de son sens du timing.

Les commentateurs ont à peine eu le temps de rappeler que le buteur malheureux était le cousin d’Erling Haaland que Dominik Greif devait sauver les siens devant Mercado (25e). Après plusieurs ratés, dont un de ce dernier, seul face au but (44e), les Lyonnais sont sortis de leur terrier et ont tiré la première balle de leur hold-up : après un centre d’Abner à destination de Tolisso, Martin Suchomel s’est emmêlé les pinceaux pour marquer contre son camp (0-1, 45e).

Six minutes fatales

Malgré quelques ajustements à la pause, Lyon a continué de subir en seconde période et ce qui devait arriver arriva. Après un nouveau but logiquement refusé à Josimar Alcócer pour hors-jeu (57e), Matěj Ryneš est venu remettre les compteurs à zéro grâce à une belle demi-volée (1-1, 63e). Longtemps maintenus à flot par Greif, les Rhodaniens ont fini par se noyer. Tolisso, d’abord auteur d’une frappe en angle fermée sacrément dangereuse (51e), a envoyé dans les tribunes un penalty qui aurait permis aux siens de reprendre l’avantage (67e), toujours contre le cours du jeu. Mercado en a donc aussitôt profité pour leur enfoncer la tête au fond de la Moldau (2-1, 69e). Les entrées de Malick Fofana et Ernest Nuamah, ainsi que le passage à quatre défenseurs, n’ont rien changé à la donne : l’OL est passé à côté de son sujet et devra faire beaucoup mieux, mardi prochain, pour continuer de rêver à un retour dans le tableau principal de la Ligue des champions.

Sparta Prague (4-3-3) : Surovčík – Suchomel, Sevinsky, Sørensen, Ryneš – Irving (Eneme, 75e), Macek, Karabec (Sochurek, 84e) – Mercado (Kuol, 90e+2), Alcócer (Haraslín, 84e), Braut Brunes (Singhateh, 84e). Entraîneur : Brian Priske.

Lyon (5-3-2) : Greif – Ouédraogo (Nuamah, 75e), Kluivert, Tessmann, Mata, Maitland-Niles – Morton, De Carvalho (Fofana, 75e), Tolisso – Openda, Abner. Entraîneur : Paulo Fonseca.

Revivez Sparta Prague - Lyon (2-1)