Lionel Messi fait un gros don aux sinistrés des incendies

Pour être un GOAT, il faut l’être sur le terrain, mais aussi en dehors. Lionel Messi aurait fait un don de 80 000 euros pour participer à la reconstruction de la Sierra Oeste, région de Madrid durement touchée par les incendies du mois de juillet. Les flammes ont ravagé environ 27 000 hectares dans 17 communes, détruisant notamment des forêts, des cultures, des exploitations agricoles et plusieurs habitations.

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« L’applaudissement qu’il mérite »

Isabel Díaz Ayuso a publiquement remercié le capitaine argentin pour son geste. « Je tiens à le remercier et à lui dire que les Madrilènes espèrent le recevoir très bientôt pour lui offrir l’applaudissement qu’il mérite », a écrit la présidente de la Communauté de Madrid sur les réseaux sociaux. La contribution de la Pulga sera intégrée au plan de reconstruction lancé pour aider les habitants sinistrés et restaurer les espaces naturels touchés.

Une nouvelle passe décisive, mais sur des terrains calcinés.

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