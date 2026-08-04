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Arsène Wenger tourne le dos à Gianni Infantino

ABS
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Arsène Wenger tourne le dos à Gianni Infantino

Qu’en pensez-vous Arsène ? En poste à la FIFA, l’ancien coach de Arsenal, Arsène Wenger, n’a visiblement pas apprécié le coup tordu de Gianni Infantino de vouloir vendre des parts de la Coupe du monde sans prévenir personne.

Dans un communiqué, l’Alsacien a assuré qu’il n’a « pas participé à l’élaboration de ce plan stratégique » et avoir « pris connaissance de ce projet pour la première fois par le biais des médias ». Wenger a également affirmé que « la décision d’abandonner ce projet était absolument nécessaire ».

Wenger, homme de main d’Infantino

Hormis le fait qu’il ait mis quelques jours à réagir à ce projet, Arsène Wenger est pour rappel un proche de Gianni Infantino à la FIFA. Observé à de nombreuses reprises aux côtés du « Rastignac du Valais » lors de la dernière Coupe du monde, Wenger est le « directeur du développement mondial du football » et également un grand défenseur de la mise en place d’une Coupe du monde tous les deux ans. Une prise de position qui isole donc encore un peu plus Gianni Infantino.

Sincèrement, on aimerait comprendre les missions de Wenger à la FIFA.

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ABS

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